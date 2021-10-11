2021/10/11 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، الاثنين، نتائج الانتخابات النيابية التي أقيمت الأحد في البلاد، بمشاركة أكثر من تسعة ملايين ناخب قاموا باختيار 329 ممثلا في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج أولية لانتخابات العراق.. والمفوضية العليا تبدأ بتلقي الطعون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج أولية لانتخابات العراق.. والمفوضية العليا تبدأ بتلقي الطعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).