مصدر: إسماعيل قاآني عقد اجتماعات مع بعض الأطراف لترتيب ما بعد الانتخابات

2021/10/11 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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