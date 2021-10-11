2021/10/11 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

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قيادة العمليات المشتركة: تم إجراء الانتخابات لأول مرة من دون حظر للتجول

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