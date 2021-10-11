المفوضية : نقل النتائج من عصا الذاكرة تم يدويا لضمان الدقة

2021/10/11 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نقل النتائج من عصا الذاكرة تم يدويا لضمان الدقة .وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح متلفز:"ان نتائج الانتخابات المعلنة تشمل التصويت الخاص والعام ,مضيفا ان النتائج المعلنة اولية وننتظر الطعون والشكاوى والنظر فيها ".وتابع:"ان عدد الشكاوى في الاقتراع الخاص بلغ25 شكوى وفي الاقتراع العام بلغ 95 شكوى" ./انتهى2

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