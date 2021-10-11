النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية في بغداد

2021/10/11 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ادناه النتائج الاولية للانتخابات النيابية في بغدادالدائرة الأولىعلاء سكر سرحان جارالله الدلفيزياد طارق عبدالله حمد الجنابيأحمد جاسم صابر محمد الأسديالدائرة الثانيةحاكم عباس موسى الزامليحسن كريم مطر شمخي الكعبيموحان هاشم ثعلب شبيب الساعديالدائرة الثالثةعلي فضالة حسن حمود الفريداويجبار رمضان لفته علي البصيوريفراس حسين كاظم طاهر الفرطوسيالدائرة الرابعةقيس غميس حسين دوهان الفرطوسيحسين علي حسين كماش الكنانيباقر كاظم ناصر جبر السعديالدائرة الخامسةمهند جبار عذاب سالم الخزرجيلبنى عبدالعزيز محمد حسين اللاميسعيد عبيد كاظم خليفه الموسويالدائرة السادسةعائشه غزال مهدي مضعن المساريعلي حسين علوان كاظم الساعديمحمد حسن راضي سعود القدريعباس الجبوريالدائرة السابعةصفاء عبدالنبي جبر سدخان التميميمحمد سعدون حاتم صيهود السودانيمحمد شياع صبار حاتم السودانيابتسام التميميالدائرة الثامنةأحمد سليم عبدالرحمن علي الاحمديثائر عبدالجليل حيال جوده الشويليعبدالله حسن عبد سلمان الياسريالدائرة التاسعةعطوان سيد حسن ثامر العطوانيستار جبار عبدالله حسن العتابيجواد احمد راضي علي الموزانيابتسام سويلم عويد وحيد البديريالدائرة العاشرةحسام غازي عباس جابر السعديعلي فيصل فهد فياض الفياضمحمد فاضل جاسم محمد الدليميالدائرة: 11عاليه نصيف جاسم عزيز العبيديمهدي غضبان عنب فجر الخيكانيتقي ناصر ماجد تقي الفرجاللهالدائرة: 12غاندي محمد عبدالكريم عبدالقادر الكزنزانيعلي يوسف حمود ناجي الموسويعلي حسن عبدالهادي عبدالكريم الساعديالدائرة: 13محمود حسين مطلك شلش القيسيطلال خضير عباس كعيد الزوبعيكريم يوسف حسن علي البوسودهالدائرة: 14وحده محمود فهد عبد الجميليسردي نايف عباس سردي البومحيحيدر عبدالكريم خلف محمد الغضباويالدائرة: 15حيدر ماضي عبود سرحان العامريليلى مهدي عبدالحسين هادي التميميحسين هاشم بكر حسين العامريسهيله نجم عبدالله جاسم السلطانيالدائرة: 16ليث مصطفى حمود جزاع الدليميمحمود داود سلمان موسى المشهدانياحمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهدانيالدائرة: 17محمود خلف علي حسن العبيديحامد احمد صالح الحسين الكرغوليسالم سوادي خصاف حسين الغراوي./انتهى2

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