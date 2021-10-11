2021/10/11 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض اقترب من كسر حاجز 9 ليرات مقابل الدولار الواحد.وهبطت العملة التركية 0.5% إلى مستوى 9 ليرات مقابل الدولار الواحد.وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي أن الأتراك العاملين خارج البلاد حولوا 35 مليون دولار إلى البلاد في أغسطس/ آب بانخفاض بنسبة 27% عن العام السابق و7.9% عن تموز/ يوليو.ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي التحويلات إلى تركيا منذ بداية العام 326 مليون دولار، بتراجع نسبته 24% عن نفس الفترة من عام 2020.وتمثل التحويلات نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

التالي

منذ ساعة واحدة

الأمم المتحدة تصدر بياناً بشأن الانتخابات النيابية العراقية

منذ 4 ساعات

مصر تضيف قائمة جديدة للمخدرات

منذ 8 ساعات

طالبان: أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

منذ 9 ساعات

المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب سيترشح مجدداً للرئاسة

منذ 10 ساعات

حريق هائل في خزان بمنشآت الزهراني لإنتاج الكهرباء في لبنان

منذ 10 ساعات

تونس: المطالبة بسحب امتيازات الرئيس المؤقت السابق المرزوقي

منذ 11 ساعة

إطلاق غازات غير سامة في مترو نيويورك في دراسة عن الإرهاب

منذ 11 ساعة

ترحيب دولي بخطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

منذ 22 ساعة

شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول أحد المستشفيات

منذ يوم واحد

شرطة دبي تضبط نصف طن من الكوكايين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض تاريخي.. العملة التركية تكسر حاجز 9 ليرات لكل دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض تاريخي.. العملة التركية تكسر حاجز 9 ليرات لكل دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).