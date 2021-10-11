2021/10/11 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، اليوم الاثنين، عدد مقاعد الكتل السياسية المشاركة في أول انتخابات برلمانية “مبكرة” يشهدها العراق بعد عام 2003.

واستندت الوكالة، على معطيات النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكالأتي: “الكتلة الصدرية 73، تحالف تقدم 38، ائتلاف دولة القانون 37، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32، تحالف كردستان 17، الاتحاد الوطني الكردستاني 15، تحالف عزم ١٥، تحالف الفتح 14، حركة امتداد 9، الجيل الجديد 9، الاتحاد الإسلامي 4، تصميم 3 ، بابليون 4، ، تيار الحكمة 2، ائتلاف النصر 2”.

ولم تصدر هذه الكتل بيانات بعدد مقاعدها في البرلمان المقبل حتى الآن.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنشر “تقدم” مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع بحسب النتائج الاولية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنشر “تقدم” مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع بحسب النتائج الاولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).