2021/10/11 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..منتخبنا الوطني يختتم تدريباته على استاد زعبيل لمواجهة الامارات يوم غد المركز الخبري الوطني.

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