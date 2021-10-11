المفوضية توضح بشأن نتائج الانتخابات المعلنة

2021/10/11 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الاثنين، بان النتائج الانتخابية المعلنة اليوم تمثل التصويتين العام والخاص.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم (11 تشرين الاول 2021)، ان "النتائج المعلنة اليوم تمثل التصويتين العام والخاص"، لافتا إلى ان "نقل نتائج الانتخابات من عصا الذاكرة تم يدويا لضمان الدقة بنسبة 100%".

وأضاف جميل، ان "النتائج أولية لوجود طعون وشكاوى للنظر فيها"، مبينا أن "مجموع الشكاوى بلغ 95 للتصويت العام و25 للتصويت الخاص".

وتابع، ان "مفوضية الانتخابات ستستمر بتلقي الطعون 3 أيام"، مؤكدا أن "حسم الطعون والنظر بها سيتم بعد أسبوع بعد تقديمها".

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