مستشار الكاظمي يتحدث لـNRT عن نتائج الانتخابات و'حقيقة' عدد المقاطعين

2021/10/11 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مهند نعيم، ان العملية الانتخابية كانت آمنة وعادلة، ونتائجها كانت باجتماع جهود اربع مؤسسات.

وقال نعيم، في تصريح لـNRT عربية اليوم، (11 تشرين الاول 2021)، ان "العملية الانتخابية كانت آمنة وعادلة، وشكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجانا معنية بالدعم الانتخابي التي كانت تضم خبراء ومستشارين، وان المفوضية هيأت ارضية العمل للقوات الامنية ومجلس القضاء".

وأضاف، ان "هذه التشكيلة ولاول مرة في الانتخابات العراقية تجري فيها ثلاث مؤسسات بالاضافة إلى المؤسسة الرابعة "الحكومة" لذلك سعت الدولة العراقية بان تكون النتائج حقيقة وصادقة، وان هذه النتائج كانت باجتماع هذه المؤسسات الاربع".

وتابع، ان "البعثات الدولية متواجدة وبعشرات المراقبين، وكان العديد يراهن بحدوث انتهاكات وخرق امني كبير، ولكنها منعت بجهود القوات الامنية، فضلا عن اشتراك القضاء ولاول مرة بفرض عقوبات على المخالفين".

وعن بلوغ نسبة المشاركة 41% أوضح نعيم، ان "سجل الناخبين لا يعتمد على التعداد السكاني، وهذه اشبه بفوببيا العدد ليس الا"، مبينا ان "سجل الناخبين يعتمد على البطاقة التموينية وهي تعدادها كبير، وان القاعدة الصحيحة بان تكون نسبة المحدثين لبياناتهم، اي بمن يرغب بالمشاركة، هذه النسبة يمكن مقارنتها".

واشار إلى ان "النسبة لم تكن مرضية، ونطمح بان تفوق الـ70%، وان من حق المقاطعين ان يتخذوا هذا القرار لما رأوه من انتهاكات سابقة وعدم الرضا، اما هذه الانتخابات فقد كانت النتائج والسلوكيات واضحة وشفافة".

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