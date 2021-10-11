طهران تطالب الدول الأوروبية بتقديم ضمانات بشأن عدم انتهاك الاتفاق مجددا

2021/10/11 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت طهران الدول الأوروبية بضمان احترام الاتفاق النووي الإيراني خلال المباحثات التي ستعقد في فيينا من اجل إنهاء الأزمة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن العواصم الأوروبية ومنها برلين تنظر بسلبية الى محادثات الاتفاق النووي وأن لا خيار أمام جميع الأطراف سوى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي عند قدومها الى فيينا.

وأشار بيان الخارجية الإيرانية الى أن عدم التزام الدول الأوروبية لا سيما برلين بالتزاماتها شجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الانسحاب من الاتفاق، لافتا الى أن الدول الأوروبية مطالبة بتقديم ضمانات كاملة الى طهران بشأن عدم انتهاك أي طرف للاتفاق مرة أخرى.

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