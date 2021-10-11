النبأ تنشر أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان

2021/10/11 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

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