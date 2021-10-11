2021/10/11 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مقتدى الصدر: لا مكان للفاسدين في العراق بعد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مقتدى الصدر: لا مكان للفاسدين في العراق بعد اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مقتدى الصدر: لا مكان للفاسدين في العراق بعد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).