2021/10/11 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على متهمين وبحوزتهما 50 قطعة أثرية في بغداد.

وذكرت الخلية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضمن جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، وبهدف الحفاظ على التراث العراقي، وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية في مدينة الكاظمية وبحوزتهما 50 قطعة أثرية واختام اسطوانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا لإكمال أوراقهما التحقيقية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: القبض على متهمين وبحوزتهما 50 قطعة أثرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: القبض على متهمين وبحوزتهما 50 قطعة أثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).