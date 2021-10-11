الصدر يؤكد على رفع مستوى الدينار ويشدد على حصر السلاح بيد الدولة

2021/10/11 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على حصر السلاح بيد الدولة، فيما اكد على رفع مستوى الدينار العراقي.وقال الصدر في كلمة له بمناسبة اعلان نتائج الانتخابات وحصول كتلته […]

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