الصدر : كل السفارات مرحب بها على أن لا تتدخل بالشأن العراقي أو تشكيل الحكومة

2021/10/11 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان كل السفارات مرحب بها على أن لا تتدخل بالشأن العراقي أو تشكيل الحكومة.وقال في خطاب الليلة :يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعماله خارج هذا النطاق.واضاف ان العراق عراق المرجعية والحكماء وسنستنير بآرائهم.واكد الصدر انه من الآن فصاعداً لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب مشيرا الى العمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمستوى العملات الاخرى.واضاف انه سيتم محاسبة كلّ فاسد أياً كان وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة.وقال :" ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين./انتهى

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