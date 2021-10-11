الصدر : هذا يوم انتصار الاصلاح

2021/10/11 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان هذا اليوم هو يوم انتصار الاصلاح .واضاف في خطاب الليلة ان العراق انتصر على الفساد.واكد انه “ لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم .وقال“ سيكون لنا رد دبلوماسي او شعبي على اي تدخل بشؤون العراق ، فالعراق للعراقيين ولن نسمح بالتدخل بشؤونه على الاطلاق ، مؤكدا على وجوب حصر السلاح بيد الدولة وان كان ممن يدعون بالمقاومة فقد آن للشعب ان يعيش بامان./انتهى

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