2021/10/11 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إنه لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم، وفيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، دعا الى الاحتفال بالكتلة الأكبر.

وقال الصدر في كلمة له، إن “هذا اليوم الانتخابات يوم انتصار الاصلاح لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم”.

وأضاف أن “كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي او تشكيل الحكومة”، داعياً الى “حصر السلاح بيد الدولة”.

ولفت الصدر الى أنه “سيحاسب كل فاسد اي كان وسنزيح الفساد ولن نحيد عن ذلك وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي”، مشدداً بالقول “ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الاخرين”.

واعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في عموم المحافظات، وحصل التيار الصدري بحسب المعطيات على 73 مقعداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).