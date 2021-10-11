كم كان وزن ترامب وكم خسر منه بعد ابتعاده عن “مطبخ البيت الأبيض”

2021/10/11 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف جيسون ميلر، مساعد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن السر وراء إنقاص وزنه، بعد مغادرته الرئاسة والخروج من البيت الأبيض.

وقال ميلر في هذا الشأن، إن السبب الرئيس وراء إنقاص وزن الرئيس السابق هو عدم وجوده داخل مطبخ البيت الأبيض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مثلما كان يفعل خلال توليه منصبه.

وأضاف أن ما ساعد ترامب على إنقاص وزنه هو ممارسته القليل من لعبة الغولف، وحصوله على الكثير من التأييد من جانب مؤيديه.

وعندما سئل جيسون ميلر في اللقاء التلفزيوني عن حالة ترامب منذ أن ترك منصبه، قال: “ترامب أصبح أكثر سعادة، وحصل على بشرة سمراء ويشعر بالراحة”.

وفي فبراير 2019، كشف الفحص البدني لترامب، أنه كان يزن 110 كيلوغرامات، وأن وزنه زاد بمقدار أربعة أرطال عن العام السابق.

وفي شهر أبريل الماضي، أخبر أحد مستشاري الرئيس السابق موقع “بيزنس إنسايدر” أن ترامب فقد 15 رطلا منذ مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت تقارير أن النظام الغذائي لترامب يشمل شطيرة برغر “بيغ ماك”، ورغيف اللحم، ودجاج “كنتاكي” المقلي.

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