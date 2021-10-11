مقتدى الصدر: كل السفارات مرحب بها في العراق ما لم تتدخل بتشكيل الحكومة

2021/10/11 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق

مقتدى الصدر عن تصده نتائج الانتخابات،

قائلا: "إنه يوم انتصار الإصلاح على

الفساد، ويوم انتصار الشعب على

الاحتلال والتطبيع والمليشيات".

وقال زعيم التيار الصدري العرا

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