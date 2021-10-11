المرجعية ردت كل الشبهات ضد المرجعيات عبر التاريخ

2021/10/11 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

لم تسلم المرجعية الشيعية من سهام

الاتهام التي تارة تصدر من قوس الاعداء

وتارة من جهال المذهب عبر تاريخها من

بدايات القرن الرابع للهجري وحتى الان .

الموقف الذي يصدر يكون سليما عندم

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