بالارقام :اعداد المقاعد النيابية للكتل المرشحة للانتخابات

2021/10/11 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية اعداد المقاعد

النيابية للكتل المرشحة بعد اعلان

نتائج الانتخابات 2021.

وتنوه الوكالة ان هذه الارقام غير

نهائية وهي قابلة للزيادة اوالنقصان

الكتلة الصدرية 73

تقدم 41

دولة القا

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