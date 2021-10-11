2021/10/11 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، العمل على تحسين ورفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصاف العملات العالمية تدريجيا.

وقال الصدر في كلمة له عقب اعلان نتائج فوز كتلته تابعتها (بغداد اليوم): "هذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح هو يوم العراق والعزيمة والثبات".

وأضاف قائلا: "الحمد الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر العراقية لا شرقية ولا غربية، ولا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم"، مشيرا الى ان "كل السفارات مرحب بها على أن لا تتدخل بالشأن العراقي أو تشكيل الحكومة".

وشدد الصدر على "حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق"، مبينا انه "عراق المرجعية والحكماء وسنستنير بآرائهم".

وأفاد انه "لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب"، مهددا بـ"إزاحة الفساد والفاسدين".

وتابع بالقول: " نفط الشعب للشعب وسنحسن الدينار ليكون بمصاف العملات العالمية تدريجيا وتفعيل دور العشائر لدعم استقرار العراق"، داعيا الى "حصر السلاح بيد الدولة وان كان يدعي تمثيل المقاومة".

ودعا الصدر الى "الاحتفال بالفوز من دون مضايقة الاخرين او التسبب بإزعاج لهم".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا نيابيا وفق النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، لتحتل المركز الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).