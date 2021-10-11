الصدر يعلن “الكتلة الصدرية” الكتلة الأكبر

2021/10/11 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بإنهاء استخدام السلاح خارج اطار الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي، فيما أكد على ان الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.وذكر الصدر في خطاب متلفز تابعه “النور نيوز” أن “كل السفارات مرحب بها مالم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة”، موضحاً ان “اي …

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