توب 5: السعودية تطلق

2021/10/11 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، وإعلان العراق عن اعتقال نائب زعيم تنظيم داعش الراحل أبوبكر البغدادي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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