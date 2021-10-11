الصدر يعلق على فوزه بالكتلة الاكبر وخطواته لحصر السلاح ومكافحة الفساد

2021/10/11 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على فوزه بالانتخابات بان العراق انتصر على "الفساد"، مشددا انه سيحاسب كل فاسد ايا كان.

وذكر الصدر في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، (11 تشرين الاول 2021)، ان "العراق انتصر على الفساد، وهذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح"، لافتا الى ان "اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات والنصر على المليشيات".

واضاف، "هلموا الى ورقة اصلاحية بدل تقاسم الكعكة والمصالح، والحمدلله الذي اعز الاصلاح بكتلته الاكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية"، مشيرا الى انه "سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي".

واكد الصدر، انه "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعماله خارج هذا النطاق"، مبينا انه "سيحاسب كل فاسد أيا كان".

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