بعثة بلاسخارت تعلن بيانها حول الانتخابات العراقية: المشاركة مخيّبة

2021/10/11 | 21:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الإثنين، بيانها الخاص بشأن انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في العراق.

وقال البيان، 11 تشرين الأول/أكتوبر، "كان العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر يومًا لجميع العراقيين.



ويسعدنا أن نلاحظ أن الانتخابات جرت بسلاسةٍ وشهدت تحسيناتٍ فنيةٍ وإجرائيةٍ كبيرة، على الرغم من أن الإقبال كان مخيبًا للآمال بالنسبة للكثيرين".

وأضاف البيان، "من المهم أيضًا أن نُدرك أهمية انتخابات يوم الأمس: بأنها تحقيق لمطلبٍ لطالما عبّر عنه العراقيون على مدى عامين، وأنها الانتخابات الخامسة في تاريخ الديمقراطية العراقية الفتيّة.



لقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات، وستواصل ذلك في قادم الأيام".

وتابع البيان، "إنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس.



كما نُشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن العراقية يوم الاقتراع".

وختم البيان، "كما أكّدنا مرارًا، ليست الانتخاباتُ هدفًا بحدّ ذاتها.



إنها وسيلةٌ لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحسين إدارة الحكم.



والشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك.



والوقت هو جوهر المسألة".

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