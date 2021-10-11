كوكايين الشعوب - سعود سالم

2021/10/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم لا شك أن للماضي قوة سحرية على نفسية الإنسان الذي يقدس الحاضر والعالم كما هو.



وإذا كان الدين هو إفيون الشعوب، كما يقول الشيخ كارل، حيث تستلقي الشعوب المدمنة في ظل نخلة وتنتظر أن تتحقق إرادة الله، فإن الماضي هو كوكايين الشعوب تجعلها تفقد علاقتها بالواقع وتجعلها تشعر بقوة وسعادة وهمية وبأنها مكلفة بمهمة تاريخية لإنقاذ البشرية من المستقبل وإعادتها إلى هذا الماضي التليد والأكيد.



لا شك أن الحركات الإسلا ......





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