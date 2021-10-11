2021/10/11 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، ان طاقما تحكيميا يابانيا سيقود مباراة منتخبنا مع نظيره الاماراتي غدا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.وذكر بيان للاتحاد الدولي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تدخل على خط مباراة العراق والامارات يوم غد المركز الخبري الوطني.

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