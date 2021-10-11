وزير الخارجية: العراق يسعى لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي

2021/10/11 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان العراق يسعى لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي، فيما اشار الى ان الخلافات ما زالت مستمرة بين بعض دول الحركة دون إيجاد حلول مستدامة.

يتبع..

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