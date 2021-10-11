السيد الصدر: سنزيح الفساد بدمائنا ان اقتضت الضرورة والشعب سيكون الرقيب علينا

2021/10/11 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين خطابا معلنا تصدر كتلته للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس الأحد.وقال المصدر في الخطاب المتلفز، “الحمد لله الذي اعز الاصلاح بكتلته الاكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية”.وأضاف أنه “يوم الشعب والدولة والقوات الأمنية البطلة، يومٌ انتصر فيه المظلوم على الظالم”، مردفا أنه “يوم العزيمة […]

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