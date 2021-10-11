2021/10/11 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت كتلة التيار الصدري على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي،بواقع 73 مقعدا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية، الاثنين.

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