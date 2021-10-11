عاجل | الصدر: نرحب بجميع السفارات الأجنبية ما لم تتدخل في الشؤون العراقية

2021/10/11 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

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الصدر: سنوحد صفوف العشائر ولا مكان للسلاح المنفلت في العراقالصدر: سنعمل على رفع الدينار العراقي وأموال الشعب لن تؤكل بعد اليومالصدر يتعهد بمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة

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