الأمم المتحدة: ملتزمون التزاما كاملا بدعم حكومة العراق وشعبه

2021/10/11 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمم المتحدة، بياناً بشأن الانتخابات النيابية العراقية، فيما أكدت دعمها الكامل لحكومة العراق وشعبه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يثني على العراقيين لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع.



ونوه إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سلمية إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبل أفضل.

هذا، وأضاف دوجاريك أن غوتيريش أكد الالتزام الكامل للأمم المتحدة بدعم حكومة العراق وشعبه.

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