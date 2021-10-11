البعثة: عملية الاقتراع جرت بسلاسة وتم تأمين المراكز الانتخابية بالكامل

2021/10/11 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية، أن عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة، مشيرة إلى رصدها التأمين الكامل للمراكز الانتخابية في عموم العراق.

الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد جامعة العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية سعيد أبو علي قال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن عملية تسجيل الناخبين كانت كافية واستمرت 3 أشهر، وجرت وفقاً للإطار القانوني، مضيفاً أن فترة تسجيل المرشحين كانت كافية ومستمرة مدة 3 أشهر أيضا، وثمن دور القوات الأمنية، وذكر أن عملية الاقتراع اتسمت بالسلاسة ودخول الناخبين جرى بشكل منتظم.

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