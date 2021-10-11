حسن نصر الله: المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت مسيس

2021/10/11 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الاثنين، إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت “مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”.وقال نصرالله في كلمة […]

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