المرشحون الفائزون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات في دوائرهم الانتخابية

2021/10/11 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ،لائحة رسمية باسماء المرشحين الفائزين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات في دوائرهم الانتخابية في عموم المحافظات ./انتهى5

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