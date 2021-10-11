2021/10/11 | 21:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت محافظة ميسان على مقعد جديد لها في

البرلمان العراقي ليصبح عدد نوابها 11

نائبا بعد ان كانت حصتها 10 نواب .

وقالت مصادر من المفوضية ان مرشح

الصابئة المندائيين في ميسان اسامة

كريم البدرحصل على مقعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تحصل على مقعد اضافي في البرلمان عبر الصابئة المندائيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تحصل على مقعد اضافي في البرلمان عبر الصابئة المندائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).