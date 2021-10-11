2021/10/11 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، التهنئة للقوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب، متمنيا ان يقومون ببناء الدولة.وبحسب تدوينة للكاظمي اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، “اقدم التهنئة الخالصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يهنىء القوى السياسية التي ستشكل البرلمان: نتمنى بناء الدولة المركز الخبري الوطني.

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