الصدر: نحن الكتلة الأكبر.. ويمنع استخدام السلاح من مدعي المقاومة

2021/10/11 | 21:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإنهاء استخدام السلاح خارج إطار الدولة حتى "ممن يدعون المقاومة"، مؤكدًا أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

قال الصدر إنه يمنع استخدام السلاح خارج الدولة وحتى ممن كانوا يدعون المقاومة

وقال الصدر في خطاب متلفز تابعه "ألترا عراق"، إن "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، موضحًا أن "أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي أو لعله شعبي يليق بالجرم فالعراق للعراقيين فقط".

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وأضاف الصدر "لن نسمح بالتدخلات على الإطلاق ومن الآن فصاعدًا يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الإطار، وحتى ممن كانوا يدعون المقاومة".

وتابع الصدر "آن للشعب أن يعيش بأمان بلا احتلال ولا ميليشيات تخطف وتنقص من هيبة الدولة، فالعراق عراق المرجعية والحكماء والوجهاء ونستنير بنصائحهم"، مؤكدًا أنه "سنعمل على توحيد صفوف العشائر في حماية العراق ولا يرفع السلاح خارج نطاق الدولة على الإطلاق".

وأشار الصدر إلى أنه "من الآن وصاعدًا لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب وسيحاسب كل فاسد أيًا كان، وأن نفط الشعب للشعب".

وتعهد الصدر أنه "سنعمل على رفع الدنيار العراقي ليكون بمصاف العملات العالمية تدريجيًا"، لافتًا إلى أن "الإعمار والصناعة والتجارة والتعليم والصحة سيكون لهما جهد كبير، ولا فرق بين محافظة وأخرى إلا بقدر الحاجة وتعدادها السكاني".

وبيّن الصدر أن "البعث الكافر أزيح بعلماء ودماء العراقيين وسنزيح الفساد بدماءنا، والشعب سيكون بكرامة في الداخل والخارج وسيكون رقيبًا علينا".

وختم الصدر "وعلى الشعب أن يحتفل بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة وبلا إزعاج للآخرين".

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