الكاظمي يغرد بعد إعلان الفائزين في الانتخابات

2021/10/11 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، النواب الفائزين في الانتخابات، متمنيا أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر" وتابعها NRT عربية اليوم، (11 تشرين الاول 2021): "اقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات".

وأضاف، "كما أهنىء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

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