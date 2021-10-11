تعرف على أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان

2021/10/11 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشرNRT عربية، الاثنين، أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.

وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على اعلى عدد مقاعد في البرلمان هي:

-الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا.

-كتلة تقدم بواقع 38 مقعدا.

-كتلة دولة القانون بواقع 37 مقعدا.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على فوزه بالانتخابات بان العراق انتصر على "الفساد"، مشددا انه سيحاسب كل فاسد ايا كان.

وذكر الصدر في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، (11 تشرين الاول 2021)، ان "العراق انتصر على الفساد، وهذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح"، لافتا الى ان "اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات والنصر على المليشيات".

واضاف، "هلموا الى ورقة اصلاحية بدل تقاسم الكعكة والمصالح، والحمدلله الذي اعز الاصلاح بكتلته الاكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية"، مشيرا الى انه "سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي".

واكد الصدر، انه "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعماله خارج هذا النطاق"، مبينا انه "سيحاسب كل فاسد أيا كان".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، النتائج الاولية للانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي ببغداد، إن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.

وأضاف أن نسبة المشاركة بلغت 41 بالمئة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 22 مليونا.

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