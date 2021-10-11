2021/10/11 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TjhdwZcTTb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرشحون الفائزون بالانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرشحون الفائزون بالانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).