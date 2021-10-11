الكاظمي يهنئ الفائزين بالانتخابات والقوى المشكلة للبرلمان المقبل

2021/10/11 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للمجلس المقبل.وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في توتير تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

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