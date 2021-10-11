الكاظمي يهنئ الفائزين بعضوية مجلس النواب

2021/10/11 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الفائزين بعضوية مجلس النواب.

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وقال الكاظمي في تدوينة، تابعها "ناس"، (11 تشرين الأول 2021)، "اقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنىء القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة".

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