بعد إعلان تصدر تياره الانتخابات.. رسائل داخلية وخارجية لمقتدى الصدر

2021/10/11 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنه "سينهي استخدام السلاح خارج إطار الدولة"، وتعهد بـ"تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي"، معلنا عن "ترحيبه بكل السفارات" في البلاد.

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