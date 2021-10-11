عاجل | الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

2021/10/11 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولةالكاظمي: أهنئ القوى السياسية التي ستشكل البرلمان المقبلالكاظمي: أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخاباتالكاظمي: أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات

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