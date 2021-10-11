الحكيم يهنئ الكتل الفائزة بالانتخابات ويدعو الى خدمة الشعب

2021/10/11 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، التهنئة للكتل والقوى الفائزة في الانتخابات، فيما دعا الى خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته.وقال الحكيم في تغريدة على تويتر، تابعها “المركز […]

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