الكاظمي يهنئ في تغريدة النواب الفائزين في الانتخابات والقوى السياسية التي ستشكل البرلمان المقبل

2021/10/11 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس مجلس الوزراء النواب الفائزين في الانتخابات والقوى السياسية التي ستشكل البرلمان المقبل .وقال الكاظمي في تغريدة على « تويتر »,:" اقدم التهنئة الخالصة لكل الاخوات والاخوة النواب الفائزين في الانتخابات ,كما اهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل , الذي نتمنى ان يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة "./انتهى2

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