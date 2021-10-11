الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

2021/10/11 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن أمنيته أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.وقال الكاظمي في تغريدة في “تويتر”، “اقدم التهنئة الخالصة لكل النواب الفائزين في الانتخابات”.

وأضاف “كما اهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل الذي نتمنى ان يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة”.

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